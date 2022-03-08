Diyarbakır'da "Kentini Tanı Kendini Tanıt" projesi başladı - Son Dakika
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Diyarbakır'da "Kentini Tanı Kendini Tanıt" projesi başladı

08.03.2022 12:52
Diyarbakır'da "Kentini Tanı Kendini Tanıt" projesi başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, esnafın kenti daha iyi tanıması ve tanıtması amacıyla "Kentini Tanı Kendini Tanıt" projesini başlattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, esnafın kenti daha iyi tanıması ve tanıtması amacıyla "Kentini Tanı Kendini Tanıt" projesini başlattı.

Proje kapsamında her hafta düzenlenecek gezi programıyla esnaf rehberler tarafından kentin tarihi ve turistik yerlerini gezerek bilgi alacak.

Programa katılan esnaf, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı rehberler eşliğinde İçkale Müze Kompleksi, Hz. Süleyman ve 27 şehit sahabe kabirlerinin bulunduğu alan, Ulu Cami, Hasanpaşa Hanı, Kervansaray ve Diyarbakır Kent Müzesini gezdi.

Esnaf ve Sanatkar İşleri Şube Müdürü Solmaz Ökten, kentte esnafa ekonomik anlamda katkı sağlamak, esnafı ve kenti hak ettiği yere taşımak istediklerini söyledi.

Ökten, "Bugün 'Kentini Tanı Kendini Tanıt' projesi ile yola çıktık. İlk turumuzu bugün gerçekleştirdik ama bu turlarımız bitmeyecek. Talepler doğrultusunda esnafımıza Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gezdireceğiz. Tüm esnafımızdan katılım bekliyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 'Kentini Tanı Kendini Tanıt' projesi başladı - Son Dakika


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