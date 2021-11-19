DİYARBAKIR - "Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında ilk binanın yıkımı yapıldı - Son Dakika

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde "riskli alan" ilan edilen 54 dönümlük bölgede uygulanan Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında ilk binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi sınırları içinde belirlenen ve "riskli alan" ilan edilen bölgede yıkıma başlandı.

Yıkımın gerçekleştirildiği alanda incelemelerde bulunan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, yaptığı konuşmada, 54 dönümlük alan üzerinde çalışma yürüttüklerini söyledi.

Karaloğlu, bölgede öncelikle hak sahiplerinin tespiti için çalışma yapıldığını, buna göre 375 bina ve 1365 hak sahibinin tespit edildiğini dile getirerek, ardından kentsel dönüşüm ofisi oluşturulduğunu belirtti.

"8 binamızı yıkarak bölgede kentsel dönüşümü başlatmış oluyoruz"

Ofiste hem arsa hem de bina bedel tespitlerinin yapıldığını, vatandaşlarla görüşmelere geçildiğini dile getiren Karaloğlu, bugüne kadar 602 hak sahibi ile görüşüldüğünü, 100 vatandaşla da anlaşıldığını anlattı.

Karaloğlu, "Bugün tapu devrini gerçekleştirdiğimiz, ödemelerini yaptığımız 8 binamızı yıkarak bölgede fiilen kentsel dönüşümü başlatmış oluyoruz." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca bölgenin kentsel tasarımının gerçekleştirildiğini ifade eden Karaloğlu, tasarımın TOKİ'ye verildiğini söyledi.

Bölgede yerinde dönüşüm yaptıklarına işaret eden Karaloğlu, "Vatandaşımız mahallesinde kalmak istiyorsa burada üreteceğimiz yeni konutlardan da alabiliyor. 'Kamulaştırma bedelini istiyorum.' diyorsa vatandaşa bedelini veriyoruz, helalleşiyoruz ve tapu kamuya geçmiş oluyor. Her şeyi tamamlanan, tapu devirleri yapılan 8 binamızı yıkacağız." diye konuştu.

Karaloğlu, bölgenin imarlı olmadığını, itfaiye ve ambulansın bile giremediği, vatandaşların can ve mal güvenliğini koruyamadığı bir yapısının bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Buraya yapacağımız yeni mahalle ile insani koşulları yükselmiş, parkıyla, bahçesiyle, sosyal donatısıyla ve evlerinin kalitesiyle yeni bir cazibe merkezi oluşacak. Bitirdiğimizde hepimizin gönül rahatlığıyla oturacağı bir mahalleye dönüşecek. Diyarbakır'da başka noktalarda da kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Fiskaya bölgesinde Dicle ve Ferit Köşk mahallelerimizde de şu anda vatandaşlarla anlaşma süreçlerimiz devam ediyor. Orada da ödemelerimiz var. Yine Ben u Sen Mahallesi'nde daha önce 4 etap olarak surların etrafını açmıştık. Şimdi 5. etaba başladık. Orada da yine kentsel dönüşüm, kamulaştırma çalışmalarımız devam ediyor. Diyarbakır'ın özellikle Bağlar ilçesinde 8 mahallemizde bu çalışmalar devam ediyor ve tamamlanıncaya kadar durmadan çalışmalarımız sürecek."

"Bu bölgede bir afet, bir deprem olsa bu bölgeye ne insan girebilir ne makine girebilir, çok zorlanırız." diyen Karaloğlu, onun için kentsel dönüşümü çok hızlı şekilde tamamlamaları gerektiğini bildirdi.

"Kesinlikle vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz"

Karaloğlu, çalışmalarda vatandaşların kesinlikle mağdur edilmeyeceğini dile getirerek, vatandaşlardan kendilerine güvenmelerini ve destek vermelerini istedi.

Nerede kentsel dönüşüme ihtiyaç olan riskli bölge varsa kısa sürede kentsel dönüşümü tamamlamak istediklerini anlatan Karaloğlu, vatandaşların daha güvenli konutlarda yaşamasını istediklerini belirtti.

Çalışmaların şimdiden hayırlı olmasını dileyen Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Bugünkü işimiz önemli, ilk defa burada anlaştığımız vatandaşlardan aldığımız konutları yapıyoruz. Bugün 8 konut yıkacağız ama sadece birisine makine girebiliyor. Diğerleri mahalle arasında, makine bile girmiyor. Elle, kazma ve kürekle yıkacağız. Önemli olan bir an önce bölgeyi dönüştürebilmek. Biz çok hızla çalışıyoruz. Tabii buradaki bazı şeyler bazen bizim hızımıza da bağlı değil. Vatandaşın üzerinde icrası var. Daha miras devirleri yapılmamış birçok hukuki problemle karşılaşıyoruz. Bir an önce mümkün olan en hızlı sürede bitirmek istiyoruz."

Programa AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin, AK Parti İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın ve vatandaşlar katıldı.