Diyarbakır'da Kentsel Dönüşümü Yapacağız"
2 saat önce
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Diyarbakır'da kentsel dönüşümü yapacağız." dedi.
Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Diyarbakır'da kentsel dönüşümü yapacağız." dedi. Bağlar
ilçesinin 5 Nisan
Mahallesinde yaşayan vatandaşları evlerinde ziyaret eden Attila, Kentsel Dönüşüm
Projesi üzerinde çalıştıklarını belirtti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının öncülüğünde çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Atilla, şöyle konuştu:
"Diyarbakır'da kentsel dönüşümü yapacağız. Bağlar ve Sur
ilçeleri başta olmak üzere itfaiye aracı ve ambulansın giremediği sokaklar var. Hemşehrilerimiz için risk oluşturan bu yapıları, şehrimize yakışır bir hale getireceğiz. Kayapınar
ilçesinin Peyas Mahallesinde de çarpık yapılaşma yerine çevre ve şehircilik kurallarına uygun yapılar inşa edeceğiz. Amacımız hemşehrilerimizin mutlu olmasıdır."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:00 Kaynak: AA
Evinde Su Akmayan Vatandaş Belediye Başkanı'na İsyan Etti: Cenabet Geziyorum
Maltepe Belediyesinin Borçları Nedeniyle 3 Mahalle İcralık Oldu
Şişli'de İşçilerin Grevi Nedeniyle Çöpler Toplanmadı
Diyarbakır'da Memur Olmak İsteyenler Uzun Kuyruklar Oluşturdu