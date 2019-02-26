Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Kentsel Dönüşümü Yapacağız"

Diyarbakır'da Kentsel Dönüşümü Yapacağız"

2 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Diyarbakır'da kentsel dönüşümü yapacağız." dedi.

Diyarbakır'da Kentsel Dönüşümü Yapacağız
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Diyarbakır'da kentsel dönüşümü yapacağız." dedi.

Bağlar ilçesinin 5 Nisan Mahallesinde yaşayan vatandaşları evlerinde ziyaret eden Attila, Kentsel Dönüşüm Projesi üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının öncülüğünde çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Atilla, şöyle konuştu:

"Diyarbakır'da kentsel dönüşümü yapacağız. Bağlar ve Sur ilçeleri başta olmak üzere itfaiye aracı ve ambulansın giremediği sokaklar var. Hemşehrilerimiz için risk oluşturan bu yapıları, şehrimize yakışır bir hale getireceğiz. Kayapınar ilçesinin Peyas Mahallesinde de çarpık yapılaşma yerine çevre ve şehircilik kurallarına uygun yapılar inşa edeceğiz. Amacımız hemşehrilerimizin mutlu olmasıdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:00 Kaynak: AA

5 Nisan, Bağlar, Diyarbakır, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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