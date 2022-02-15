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Diyarbakır'da 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Diyarbakır'da 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

15.02.2022 11:58
Diyarbakır'da 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Diyarbakır'da hakkında 20 suç kaydı olan ve 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Diyarbakır'da hakkında 20 suç kaydı olan ve 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl ve Sur Jandarma Komutanlıklarınca arananların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında hakkında 12'si "hırsızlık", 3'ü "konut dokunulmazlığını ihlal etme", 2'si "yağma", 1'i "görevi yaptırmamak direnme", 1'i "mala zarar verme" ve 1'i "basit yaralama" suçundan olmak üzere toplam 20 ayrı suç dosyası olan, 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan S.Y'nin yakalanması için Yenişehir ilçesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Diyarbakır'da 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır, Jandarma, konut, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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