Diyarbakır'da 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Diyarbakır'da hakkında 20 suç kaydı olan ve 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl ve Sur Jandarma Komutanlıklarınca arananların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında hakkında 12'si "hırsızlık", 3'ü "konut dokunulmazlığını ihlal etme", 2'si "yağma", 1'i "görevi yaptırmamak direnme", 1'i "mala zarar verme" ve 1'i "basit yaralama" suçundan olmak üzere toplam 20 ayrı suç dosyası olan, 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan S.Y'nin yakalanması için Yenişehir ilçesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.