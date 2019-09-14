Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da ki hain saldırıya ABB'den kınama
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Diyarbakır'da ki hain saldırıya ABB'den kınama

1 saat önce

Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde hain terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği kanlı eyleme ateş püskürdü.

Diyarbakır'da ki hain saldırıya ABB'den kınama, System.String[]

Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde hain terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği kanlı eyleme ateş püskürdü.


Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde hain terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği kanlı eyleme ateş püskürdü. Başkan Çakır, 10 sivil vatandaşın hayatını kaybederek şehit düşmesiyle sonuçlanan eylemin, PKK'nın son çırpınışlarının bir örneği olduğunu belirterek, "Eli kanlı hainler gördüler ki, tüm tuzakları, tüm planları ve tüm hesapları alt-üst olmaya başladı. Onlar da akılları sıra bu hali savmak ve Diyarbakır'a gözdağı vermek amacıyla böyle bir eyleme kalkıştılar. Unutmasınlar ki, bu devletin çok güçlü bir hafızası ve yanı sıra bir de demir yumruğu var. O gafiller, bu saatten sonra tepelerine inecek olan demir yumruğu beklesinler" diye konuştu.


Güvenlik güçlerinin yurt içi ve sınır ötesinde eli kanlı örgüte yönelik operasyonlarının hızla devam ettiği ve Diyarbakır'da annelerin feryatlarının yükseldiği bir dönemde gerçekleştirilen bu eylemin bir tek tarifinin bulunduğunu ve onun da kahpelik olduğunu dile getiren Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, "Bu milliyetsizler, bu cibilliyetsizler, bu kahpeler, bu kalleşler ve Allah korkusu olmayan bu imansızlar, şimdi de masum insanların kanını dökmeye başladılar. Kurtuluşları yok, kaçışları yok, yaptıklarının hesabını tek tek verecekler. ya kendilerine sığınak belledikleri dağda, taşta, mezrada ve mağarada geberip gidecek ya da adaletin karşısında bedel ödeyecekler. Hiçbiri bu eylemlerin yanlarına kalacağını zannetmesin" dedi.


Diyarbakır'da el yapımı bomba patlatarak 10 masum vatandaşın katledilmesiyle sonuçlanan hain saldırıdan büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Başkan Çakır, "Melun saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli aileleri, eş, dost ve yakınlarına sabırlar, milletimize başsağlığı diliyorum. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza da, acil şifalar diliyorum. Kimse merak etmesin, güvenlik güçlerimiz dağı taşı didik didik edecek ve geriye kalacak en son teröristin nefesini kesinceye kadar mücadelesini sürdürecektir" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM

Diyarbakır, Erzurum, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:27 Kaynak: İHA
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