Diyarbakır'da kimliksiz ilaç yazdırmak isteyen baba ve 2 oğlu, sağlık çalışanlarına saldırdı! O anlar kamerada - Son Dakika
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Diyarbakır'da kimliksiz ilaç yazdırmak isteyen baba ve 2 oğlu, sağlık çalışanlarına saldırdı! O anlar kamerada

28.06.2022 10:15

Diyarbakır bir Aile Sağlık Merkezi'ne gelen ismi öğrenilemeyen kişi, tıbbi sekretere kimliksiz ilaç yazdırmak istediğini söyledi. Sözlü olarak başlayan tartışmadan sonra kişinin, dışarıda bekleyen 2 oğlu tıbbi sekreter ve doktora saldırdı, kapıyı tekmeledi. Baba ve 2 oğlu gözaltına alınırken, o anlar güvenlik kamerasına kaydedildi.

Diyarbakır'da ismi öğrenilemeyen kişi içerisi girerek, tıbbi sekreter Muhammed Hanifi Gökmen'e kimliksiz olarak ilaç yazdırmak istediğini söyledi. Gökmen ise bu şekilde ilaç yazılamayacağını söyledi. Aldığı cevap karşısında sinirlenen ve görevli Gökmen ile tartışmaya başlayan kişi, dışarıda bekleyen 2 oğlunu arayarak içeri gelmelerini söyledi.

KAPILARI TEKMELEDİLER

Kısa süre sonra içeriye giren iki oğlu, tıbbı sekreter Gökmen'e saldırmaya başladı. Bu sırada Doktor Mehmet Veysel Yıldırım da araya girdi. Diğer çalışanlar tarafından doktor odasına götürülen Gökmen ve Yıldırım'a saldırmaya çalışan iki oğlunu bu kez babaları sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra bir oğlu kapatılan kapıya tekme attı.

KAVGA ANI ANBEAN KAMERADA

Tekmenin etkisiyle kapıda delik oluşurken baba ve iki oğlu sağlık merkezinden dışarı çıkartıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, ihbarla merkeze gelen polis, baba ve iki oğlunu gözaltına aldı. Doktor Yıldırım ve tıbbı sekreter Gökmen ise darp raporu alarak şikayetçi oldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da kimliksiz ilaç yazdırmak isteyen baba ve 2 oğlu, sağlık çalışanlarına saldırdı! O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da kimliksiz ilaç yazdırmak isteyen baba ve 2 oğlu, sağlık çalışanlarına saldırdı! O anlar kamerada - Son Dakika
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