Diyarbakır'da kimsesiz vatandaşların sokakta kalmaması için ekip oluşturuldu - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentte beklenen kar yağışı ve soğuk hava dolayısıyla kimsesiz vatandaşların sokakta kalmaması için ekip oluşturdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, meteorolojiden alınan bilgiler ışığında kentin bu hafta aşırı soğuk havanın etkisine girmesi beklenmesi üzerine sokakta kalan vatandaşlara yönelik çalışma başlattı.

Zabıta Daire Başkanlığınca oluşturulan ve 24 saat esasıyla görev yapacak ekipler, sokak ve caddeleri dolaşarak kimsesiz vatandaşların sokakta kalmaması için çalışma yürütecek.

Kimsesizlere daha hızlı ulaşılabilmesi amacıyla vatandaşlar sokakta kalanları Alo 153'e bildirebilecek.

Zabıta ekipleri hem devriye atarak hem de vatandaşların bildirmesi durumunda sokakta kalan kimsesizleri araçlarla alarak otellere yerleştirecek. Sağlık sorunları olanları ise hastanelerde tedavilerinin yapılmasını sağlayacak.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ise sokakta kalan hayvanların soğuk havalarda yiyecek sıkıntı çekmemesi için hazırlıklarını tamamladı.

Ekipler, "Her Can Bize Emanet" sloganıyla sokak hayvanlarının beslenme noktalarına mama bırakacak.