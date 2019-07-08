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Diyarbakır'da kimyasal madde paniği, hastane katı kapatıldı

1 saat önce

- Diyarbakır'da kimyasal madde paniği, hastane katı kapatıldıDİYARBAKIR - Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana gelen trafik kazasında kimyasal madde taşıdığı şüphesiyle hastane, yaralılar ve sağlık çalışanlarına dezenfekte çalışması başlatıldı.

- Diyarbakır'da kimyasal madde paniği, hastane katı kapatıldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunda meydana gelen trafik kazasında kimyasal madde taşıdığı şüphesiyle hastane, yaralılar ve sağlık çalışanlarına dezenfekte çalışması başlatıldı.
Olay, Alaaddin Aygün idaresindeki 06 VNG 55 plakalı pikap, Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunda lastiği patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazada sürücü Aygün ile araçta bulanan Satılmış Ural, Necmi Yıldırım ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Araçta kimyasal madde şüphesiyle paniğiyle hastane, yaralılar, yaralılara müdahale yapan sağlık ve jandarma ekipleri dezenfekte edilmesi için hastanenin acil katı kapatıldı. Özel dezenfekte ekiplerinin başlattığı çalışma sonucunda hastanenin acili dezenfekte edilirken yaralılar ve sağlık çalışanları için yeni kıyafetler temin edilerek dezenfekte edilmesi için çalışma başlatıldı.
Diyarbakır'da kimyasal madde paniği, hastane katı kapatıldı
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:14 Kaynak: İHA
Diyarbakır, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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