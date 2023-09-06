Düğününde 8 kurşunla yaralanan damadın sağlık durumu iyiye gidiyor

Diyarbakır'da düğün salonunda silahlı saldırıya uğrayan damat Ahmet Erdem'e 8 kurşun isabet etti, 10 yaşındaki E.K. da seken kurşunla bacağından yaralandı. Erdem'in sağlık durumunun iyi gittiği, saldırıyı düzenleyen kişininse kızı istemesine rağmen ailesinin ona vermediği öğrenildi.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Dün akşam 20.30 sıralarında Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda kına merasimi için düğün salonuna giren damat Ahmet Erdem ile gelin Fatma Aktaş, Selahattin Aktaş'ın ateşlediği kurşunların hedefi oldu. Olayda, Ahmet Erdem vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı mermi ile ağır yaralanırken, davetlilerden 10 yaşındaki H.K, yerden seken mermi ile ayağından hafif yaralandı. Damadın durumu iyi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Ahmet Erdem özel hastaneye kaldırılırken, H.K. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sabah saatlerinde damadın ameliyata alınıp durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

BU AKŞAM EVLENECEKLERDİ

Dün akşam kına merasiminde düğün salonuna girdiği esnada kurşunların hedefi olan Ahmet Erdem'in, olay yaşanmasaydı bugün Fatma Aktaş ile düğününün olacağı ortaya çıktı.

SAPLANTI HALİNE GETİRMİŞ

Şüpheli Selahattin Aktaş'ın yaklaşık 1 yıl önce amcazadesi olduğu öğrenilen Fatma Aktaş'ı istemeye gittiklerinde ailesinin kızı vermediği ileri sürüldü. 1 sene içerisinde platonik aşk yaşayan Selahattin Aktaş, gözünü karartıp kına merasimini kana buladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmada kaçan zanlı, kısa sürede yakayı ele verdi. Aktaş'ın üzerinde olayda kullandığı tahmin edilen tabancanın çıktığı belirlendi. Aktaş'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.