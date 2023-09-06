Düğününde 8 kurşunla yaralanan damadın sağlık durumu iyiye gidiyor - Son Dakika

Düğününde 8 kurşunla yaralanan damadın sağlık durumu iyiye gidiyor

Son Güncelleme: 06.09.2023 16:50

Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde düğün salonuna giriş yapan damat, bir şahsın 8 kurşunuyla yaralandı. Damadın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Diyarbakır'da düğün salonunda silahlı saldırıya uğrayan damat Ahmet Erdem'e 8 kurşun isabet etti, 10 yaşındaki E.K. da seken kurşunla bacağından yaralandı. Erdem'in sağlık durumunun iyi gittiği, saldırıyı düzenleyen kişininse kızı istemesine rağmen ailesinin ona vermediği öğrenildi.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Dün akşam 20.30 sıralarında Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda kına merasimi için düğün salonuna giren damat Ahmet Erdem ile gelin Fatma Aktaş, Selahattin Aktaş'ın ateşlediği kurşunların hedefi oldu. Olayda, Ahmet Erdem vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı mermi ile ağır yaralanırken, davetlilerden 10 yaşındaki H.K, yerden seken mermi ile ayağından hafif yaralandı. Damadın durumu iyi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Ahmet Erdem özel hastaneye kaldırılırken, H.K. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sabah saatlerinde damadın ameliyata alınıp durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Diyarbakır'da Kına Merasiminde Silahlı Saldırı: Gelin ve Damadın Düğünü Bugün

BU AKŞAM EVLENECEKLERDİ

Dün akşam kına merasiminde düğün salonuna girdiği esnada kurşunların hedefi olan Ahmet Erdem'in, olay yaşanmasaydı bugün Fatma Aktaş ile düğününün olacağı ortaya çıktı.

SAPLANTI HALİNE GETİRMİŞ

Şüpheli Selahattin Aktaş'ın yaklaşık 1 yıl önce amcazadesi olduğu öğrenilen Fatma Aktaş'ı istemeye gittiklerinde ailesinin kızı vermediği ileri sürüldü. 1 sene içerisinde platonik aşk yaşayan Selahattin Aktaş, gözünü karartıp kına merasimini kana buladı.

Diyarbakır'da Kına Merasiminde Silahlı Saldırı: Gelin ve Damadın Düğünü Bugün

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmada kaçan zanlı, kısa sürede yakayı ele verdi. Aktaş'ın üzerinde olayda kullandığı tahmin edilen tabancanın çıktığı belirlendi. Aktaş'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Mezopotamya Mahallesi, Ahmet Erdem, Diyarbakır, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düğününde 8 kurşunla yaralanan damadın sağlık durumu iyiye gidiyor - Son Dakika


Son Dakika
17:29 Muharrem İnce'den Meral Akşener'e ziyaret
16:52 Diyarbakır'da düğün salonunda silahlı saldırı: Zanlı tutuklandı
16:35 Pendikspor tozu dumana katacak! Galatasaray'dan Dubois ve Midtsjö'ye formayı giydiriyor
16:32 Pantolonunu indirerek tekneye binen Kanye West, şirket tarafından kara listeye alındı
16:24 Halkalı Tren Garı, sağanak yağış sonrası göle döndü
16:06 Eylül Öztürk'ün dükkanı İstanbul'da meydana gelen sel felaketinde harabeye döndü
16:05 Marius Sumudica, Süper Lig'e geri döndü
16:02 Anayasa Mahkemesi ek MTV'yi iptal mi etti? Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama var
15:55 Bakan Şimşek Orta Vadeli Programı bir cümleyle özetledi
15:50 Bu bir dünya rekoru! 956 kilogramlık boğa 4 milyon TL'ye satıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2023 17:37:44. #1.11#
SON DAKİKA: Düğününde 8 kurşunla yaralanan damadın sağlık durumu iyiye gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement