Diyarbakır'da Kıran-11 Operasyonu başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kıran-11 Operasyonu başlatıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da Kıran-11 Operasyonu başlatıldı

6 saat önce

Diyarbakır'ın Lice ilçesi bölgesinde bin 260 güvenlik görevlisinin katılımı ile Kıran-11 Operasyonu başlatıldı.

Diyarbakır'da Kıran-11 Operasyonu başlatıldı, System.String[]

Diyarbakır'ın Lice ilçesi bölgesinde bin 260 güvenlik görevlisinin katılımı ile Kıran-11 Operasyonu başlatıldı.

Lice ilçesi bölgesinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek, gençleri hedef alan uyuşturucu tacirlerini yakalamak ve terörün finans kaynaklarını yok etmek maksadıyla Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığınca Kıran-11 Diyarbakır-Lice bölgesi narko-terör operasyonu başlatıldı. Operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığında görevli, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 260 personel görev alıyor.

BİR YILDA 43 TON ESRAR 40 MİLYON KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan terörün ve finans kaynaklarının tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kıran operasyonlarının başarı ile devam ettiği kaydedildi. 2019 yılında yurt içinde yürütülen narko-terör operasyonları kapsamında 23 ton toz esrar, 20 ton kubar esrar ve 40 milyon kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği öğrenildi.

(Hasan Dayan - Muhsin Taş/İHA)

Diyarbakır, Jandarma, Lice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Diyarbakır'da Sur Belediyesi'ne ilçe kaymakamı kayyum olarak atandı
Kuyumcu esnafı dilenciliği bitirecek bir çözüm buldu Genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi İstanbul'daki havalimanlarında göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3'ü polis, 4 kişi tutuklandı

Son Dakika Haberleri
17:00 Elazığ'da CHP kongresinde yumruklu kavga - Son Dakika
17:00 Barışmak için buluştuğu baba ve oğlunu silahla yaraladı - Son Dakika
17:00 Kepez'de köy pazarı kurulacak - Son Dakika
16:59 Gelibolu'da armatör Mehmet Aksoy son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
16:54 "İzmir'i sportif havacılığın merkezi yapacağız" - Son Dakika
16:34 Son dakika: Libya ile askeri iş birliği anlaşması teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi - Son Dakika
16:16 Oğullarından birini öldürüp ikisini yaralayan baba tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 17:03:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da Kıran-11 Operasyonu başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]