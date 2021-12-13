Diyarbakır'da Kırklar Dağı "Fetih Ormanı" ile yeşillenecek - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, Diyarbakır Fethi'nin 1382'nci yıl dönümü dolayısıyla oluşturulacak hatıra ormanı ile Kırklar Dağı ağaçlandırılacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Fetih Haftası'nda oluşturacağını duyurduğu "Diyarbakır Fetih 1382 Hatıra Ormanı"nın çalışmalarını tamamladı.

Çalışma kapsamında 8 bin vatandaş 10 bin 918 fidan dikmek için başvuruda bulundu.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun katılımıyla, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığınca Kırklar Dağı'nda Fetih Ormanı için belirlenen alanda 15 Aralık Çarşamba günü fidan dikme etkinliği düzenlenecek.

Dicle Vadisi, Fetih Ormanı ile daha yeşil bir alana dönüşecek.