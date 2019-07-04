Diyarbakır'da kırsal alanda yangın
1 saat önce
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kırsal bölgede çıkan yangında orman ve ekili alanlar zarar gördü.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:54 Kaynak: AA
'ın Ergani
ilçesinde kırsal bölgede çıkan yangında orman ve ekili alanlar zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ortaağaç Mahallesi Kolbaşı mezrasında henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen Ergani itfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü
ve jandarma ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarının dağlık ve ormanlık devam ettiği öğrenildi.
Yangında, 17 bin dönümlük alanda bulunan orman, bağ, bahçe ve tarla zarar gördü.
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