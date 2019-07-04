Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da kırsal alanda yangın
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Diyarbakır'da kırsal alanda yangın

1 saat önce

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kırsal bölgede çıkan yangında orman ve ekili alanlar zarar gördü.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kırsal bölgede çıkan yangında orman ve ekili alanlar zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ortaağaç Mahallesi Kolbaşı mezrasında henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen Ergani itfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarının dağlık ve ormanlık devam ettiği öğrenildi.
Yangında, 17 bin dönümlük alanda bulunan orman, bağ, bahçe ve tarla zarar gördü.
Diyarbakır'da kırsal alanda yangın
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:07 Kaynak: AA
Diyarbakır, Ergani, Güncel
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