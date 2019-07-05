Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da kırsal alandaki yangın
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Diyarbakır'da kırsal alandaki yangın

47 dakika önce

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çıkan yangın, 50 dönüm ekili alan, bağ ve bahçede hasara yol açtı.

Diyarbakır'da kırsal alandaki yangın, System.String[]
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çıkan yangın, 50 dönüm ekili alan, bağ ve bahçede hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ortaağaç Mahallesi Kolbaşı mezrasında dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, Ergani itfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında 3 dönümü bağ ve bahçe 47 dönümü ise buğday ekili alan olmak üzere 50 dönüm arazinin hasar gördüğü belirtildi.
Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince yangının etkili olduğu bölgede hasar tespit çalışması yapılıyor.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:24 Kaynak: AA
Orman İşletme Müdürlüğü, Diyarbakır, Ergani, Güncel
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