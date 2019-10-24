Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da kırsal kalkınmaya destek
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da kırsal kalkınmaya destek

Diyarbakır'da kırsal kalkınmaya destek

1 saat önce

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, bin küçükbaş hayvan yetiştiricisine kırkım makinesi dağıttı.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, bin küçükbaş hayvan yetiştiricisine kırkım makinesi dağıttı.

Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesince yürütülen "Kırsal Kalkınma Hamlesi" projeleri kapsamında, Belediye Kültür ve Kongre Merkezi'nde, 17 ilçeden Damızlık Koyun Keçi Birliği üyesi küçükbaş hayvan yetiştiricileriyle bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında, her bir çiftçinin çabasıyla ülkenin daha iyi bir geleceğe gittiğini belirten Güzeloğlu, çiftçileri destekleme ve güçledirmenin vazifeleri olduğunu söyledi.

Millete yönelik her türlü hizmete devletin bütün kurumlarının katkı sunma zorunluluğu bulunduğunu vurgulayan Güzeloğlu, "Büyükşehir Belediyesi de sınırları içerisindeki bütün vatandaşların ekonomik, sosyal ve her yönden kalkınmasını sağlamak için vardır. Milletin her bir kuruşu emanet olarak millet için harcanmak zorundadır. Emaneti aldığımız günden bu yana bütün çabamız bu yöndedir." dedi.

"Kırsal Kalkınma Hamlesi" kapsamında hayata geçirdikleri her projeyle üreticilerin kazanç oranını artırmayı ve onları daha refah içinde bir yaşama ulaştırmayı hedeflediklerini anlatan Güzeloğlu, şunları kaydetti:

"Emanet olan bu milletin kaynakları, millete hizmet için değil, bu millete hıyanet için kullanıldı. Destek vererek kalkınmayı sağlamak değil, her kalkınma hamlesinin önünde durmak ve engellemek için kullanıldı. Bugün Diyarbakır çok güçlü bir şehir. Gerideki yaklaşık 40 yıllık bir ihanetle uğraştığı için olması gereken yerde değil. İnşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve milletimizin desteğiyle bu aziz şehri her alanda çok daha iyiye, güzele taşıyacağız."

Güzeloğlu, daha sonra, bin küçükbaş hayvan yetiştiricisine kırkım makinesi dağıttı.

Ardından Hasan Basri Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu, Belediye ile Gerçekler Dünyası Araştırma, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince Gazi Köşkü Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte "kelebek hastası" çocuklarla buluştu. Güzeloğlu ve eşi, yakından ilgilendikleri çocuklarla sohbet etti.

Erbane ve müzik dinletisi ile yemek ikramının yapıldığı etkinliğin sonunda Güzeloğlu, çocuklara hediyeler verdi.

Diyarbakır'da kırsal kalkınmaya destek

Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:40 Kaynak: AA
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