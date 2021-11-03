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DİYARBAKIR - Kırsaldaki 8 bin öğrenci sinema keyfi yaşadı - Son Dakika

DİYARBAKIR - Kırsaldaki 8 bin öğrenci sinema keyfi yaşadı

03.11.2021 14:03

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsalda yaşayan çocukları sinema ile buluşturuyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsalda yaşayan çocukları sinema ile buluşturuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak için çocuklara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında ilçelerden ve köylerden gelen öğrenciler için sinema etkinliği düzenleniyor. Büyükşehir Belediyesine bağlı Bilgievi, Akademi Lise ve devlet okullarında eğitim gören öğrenciler, düzenlenen programla "Akif" adlı sinema filmini seyrediyor.

Yaklaşık 20 gün önce başlayan etkinlik kapsamında, şimdiye kadar 8 bin öğrenci, sinema keyfi yaşadı.

Hani Gürbüz Bilgievi'nde görevli Türkçe öğretmeni Nezahat Ekin, çoğu öğrencinin daha önce sinemaya gitmediğini, ilk defa sinemada film izleyen öğrencilerle birlikte aynı heyecanı ve coşkuyu yaşadıklarını söyledi.

Programın çok güzel geçtiğini dile getiren Ekin, öğrencilerin de çok mutlu olduğunu belirtti.

Rehber öğretmen Abdulvahit Yıldız da çocukların, sinema etkinliğine katılacakları haberini aldıklarında çok heyecanlandıklarını aktardı.

Yıldız, "Daha önce sinemayı göremeyen öğrencilerimiz var. Bu etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz bu etkinliği ilk duyduklarında bize büyük bir coşkuyla geldiler. Mutluydular ve o mutluluğu da biz de onlarla birlikte yaşadık." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Ecrin Yıldırım, ilk defa sinemaya geldiğini anlatarak, "Film çok güzeldi. Mehmet Akif Ersoy'un hayatını öğrendik. Valimize ve Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederim. Çok mutlu oldum." dedi.

Beyzanur Aslan da büyük ekranda film izlemenin çok keyifli olduğunu aktardı.

DİYARBAKIR - Kırsaldaki 8 bin öğrenci sinema keyfi yaşadı
DİYARBAKIR - Kırsaldaki 8 bin öğrenci sinema keyfi yaşadı
DİYARBAKIR - Kırsaldaki 8 bin öğrenci sinema keyfi yaşadı
DİYARBAKIR - Kırsaldaki 8 bin öğrenci sinema keyfi yaşadı
DİYARBAKIR - Kırsaldaki 8 bin öğrenci sinema keyfi yaşadı
DİYARBAKIR - Kırsaldaki 8 bin öğrenci sinema keyfi yaşadı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lise, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Kırsaldaki 8 bin öğrenci sinema keyfi yaşadı - Son Dakika


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