Diyarbakır'da kırsaldaki çocuklara off-road heyecanı yaşattılar - Son Dakika
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Diyarbakır'da kırsaldaki çocuklara off-road heyecanı yaşattılar

20.05.2022 11:22

Giresun Çotanak Off Road Kulübü üyeleri, Diyarbakır'ın Eğil ilçesinin kırsal Yatır Mahallesi'ndeki okulun ihtiyaçlarını giderdi, çocukları araçlarıyla gezdirdi.

Giresun Çotanak Off Road Kulübü üyeleri, Diyarbakır'ın Eğil ilçesinin kırsal Yatır Mahallesi'ndeki okulun ihtiyaçlarını giderdi, çocukları araçlarıyla gezdirdi.

Giresun'da memur, öğretmen, esnaf ve işçilerden oluşanların kurduğu Çotanak Off-Road Kulübü üyeleri, "Diyarbakır Off-Road Festivali"ne katılmak üzere kente geldi.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir köy okuluna destek olmak isteyen kulüp üyeleri, yaklaşık 20 araçlık konvoyla kırsal Yatır Mahallesi'ni ziyaret etti.

Kulüp üyeleri, araçlarıyla getirdikleri kırtasiye, boya, masa ve dolap gibi malzemeleri okula yerleştirdi.

Daha sonra köydeki çocuklarla keman eşliğinde horon oynayan kulüp üyeleri, tanıtımını yaptıkları off-road araçlarına çocukları bindirdi.

Çocuklar, off-road araçlarıyla arazide yolculuk yapmanın mutluluğunu yaşadı.

"Off-road ile ilgili bilgi vermeyi istedik"

Kulüp Başkanı Akın Aras, AA muhabirine, festival için geldikleri kentte kırsaldaki öğrencilerin yüreklerine dokunmak istediklerini söyledi.

Hayata geçirdikleri projeyle okulun ihtiyaçlarını karşıladıklarını ve kırsaldaki çocuklara yarıştıkları araçları tanıttıklarını kaydeden Aras, şöyle konuştu:

"Buradaki kardeşlerimize off-road araçlarını gösterip bu sporu tanıtmayı, off-road ile ilgili bilgi vermeyi istedik. Kırsaldaki genç kardeşlerimiz bu spora uzak kalıyor, ulaşamıyor. Onlara ulaşıp bu işin içine dahil etmek istedik. Çocukları köyde araçlara bindirdik. Çocukların gözlerindeki ışıltıyı, mutluluğu görmek bizi de çok mutlu etti. Bu mutluluk tekrar gelmemize sebep olacak inşallah."

"Büyük tekerlekli araçlarla vakit geçirdiler"

Kulüp üyesi Ahmet Ocak ise çocukları sevindirmek adına böyle bir projede yer aldığı için mutlu olduğunu belirtti.

Farklı köy okullarına da gidip etkinlik yapmayı planladıklarını ifade eden Ocak, "Çocukları araçlarımızla gezdirdik, çok memnun kaldılar. Belki de hayatlarında göremedikleri büyük tekerlekli araçlarla vakit geçirdiler. Onlar için çok büyük farklılık oldu. Bu durumdan biz de memnun olduk." ifadelerini kullandı.

" Araca binince çok mutlu oldum"

4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Yusuf Eymen Muzaç da mahallede araçları görünce şaşırdığını ve çok heyecanlandığını anlattı.

Arkadaşlarıyla unutulmaz bir gün yaşadığını kaydeden Muzaç, "Arabalara bindiğimizde çok hızlı olduklarını fark ettim. Bu araçların sadece oyuncaklarını görmüştüm. İlk kez böyle bir heyecan yaşadım, çok mutlu oldum." dedi.

Ana sınıfı öğrencisi 6 yaşındaki Alperen Özdemir ise mahallelerinde araçları görünce şaşırdığını belirterek, "Yarış arabaları olduğunu öğrendik. Araca binince çok mutlu oldum." diye konuştu.

Diyarbakır'da kırsaldaki çocuklara off-road heyecanı yaşattılar
Diyarbakır'da kırsaldaki çocuklara off-road heyecanı yaşattılar
Diyarbakır'da kırsaldaki çocuklara off-road heyecanı yaşattılar
Diyarbakır'da kırsaldaki çocuklara off-road heyecanı yaşattılar

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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