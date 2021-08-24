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Diyarbakır'da kırtasiyecilerin umudu 'yüz yüze eğitim' - Son Dakika

Diyarbakır'da kırtasiyecilerin umudu 'yüz yüze eğitim'

24.08.2021 14:23
Diyarbakır'da kırtasiyecilerin umudu 'yüz yüze eğitim', System.String[]

Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da korona virüs nedeniyle zor günler geçiren kırtasiye esnafı, okulların eylül ayında yüz yüze eğitime başlayacağının açıklanmasından sonra umutlu bir bekleyişin içine girdi.

Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da korona virüs nedeniyle zor günler geçiren kırtasiye esnafı, okulların eylül ayında yüz yüze eğitime başlayacağının açıklanmasından sonra umutlu bir bekleyişin içine girdi.

Diyarbakır'da 21 yıldır kırtasiye işletmeciliği yapan Remzi İdikut, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in okulların 6 Eylül'de açılacağını açıklamasının ardından gerekli hazırlıklarını şu an itibariyle tamamladıklarını söyledi. İdikut, "Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Çantalarımızı astık, suluk, kalemlik, defter ve bir öğrenci için gereken her şeyimiz mevcut ve sadece okulların açılmasını bekliyoruz. Şuanda pek hareketlilik yok ama tek tük çanta satışlarımız oluyor. Özel okullar erken açıldığı için onlarda eğitim gören çocukların velileri olan müşterilerimiz geliyor. Devlet okullarının 6 Eylül'de açılmasıyla beraber ne olacağını hep beraber göreceğiz" dedi.

"Çocukların sokaklarda değil, okullarda derslerinin başında olması gerekir"

Korona virüs hastalığını okullara bağlamanın bir anlamı olmadığını savunan İdikut, "Öğrenciler okullar kapalı olduğu için akşama kadar sokaklarda dolanıyorlar. İnsan düşündüğünde hastalık okulda var da sokakta yok mu? Hastalık muhakkak sokaklarda da vardır. Çocukların sokaklarda dolaşması yerine okullarda derslerinin başında olması daha mantıklı geliyor. Büyüklerimizden okulları tam kapasiteyle açmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

Aşı çağrısı

Çocukların alacağı kırtasiye malzemelerinin 250 ile 500 lira arasında değiştiğini sözlerine ekleyen İdikut, aşı çağrısında da bulunarak, "Kendimiz aşı olduk, personellerimize duyuru yaparak, aşı olmayan personellerimizle çalışmayacağımızı söyledik. Yetkililer, 'aşı olun' uyarılarında bulunduğuna göre vardır bir bildikleri. Çok şükür personelimiz ve bizler aşılarımızı yaptık. İnsanlara da tavsiye ediyoruz. Çünkü duyuyoruz, hastalanan ve vefat eden insanların birçoğu aşısız oldukları için vefat ediyor. Tabi Allah'ın takdiri o da bir sebeptir sonuçta ve herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da kırtasiyecilerin umudu 'yüz yüze eğitim'
Diyarbakır'da kırtasiyecilerin umudu 'yüz yüze eğitim'
Diyarbakır'da kırtasiyecilerin umudu 'yüz yüze eğitim'
Diyarbakır'da kırtasiyecilerin umudu 'yüz yüze eğitim'
Diyarbakır'da kırtasiyecilerin umudu 'yüz yüze eğitim'
Diyarbakır'da kırtasiyecilerin umudu 'yüz yüze eğitim'
Diyarbakır'da kırtasiyecilerin umudu 'yüz yüze eğitim'

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Diyarbakır, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da kırtasiyecilerin umudu 'yüz yüze eğitim' - Son Dakika Ekonomi


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