Diyarbakır'da Kış Hazırlıkları Tamamlandı
1 saat önce
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, vatandaşların kış aylarını sorunsuz bir şekilde geçirmesi için başlattığı hazırlıkları tamamladı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı
, vatandaşların kış aylarını sorunsuz bir şekilde geçirmesi için başlattığı hazırlıkları tamamladı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Diyarbakır'daki 6 bin kilometrelik yol ağında kış aylarında sorun yaşanmaması için hazırlıkların tamamlandığı, çalışmaları ilçe belediyeleri ile koordineli bir şekilde yürütüleceği bildirildi.
Kent genelinde 17 ilçede 285 personel ve 85 iş makinesiyle kar ve buzlanmaya karşı mücadele edileceği aktarılan açıklamada, merkez ve kırsal ilçelerde oluşabilecek acil durumlara karşı 30 greyder, 22 kepçe, 15 kar küreme ve tuzlama aracı, 8 dozer ve 10 yükleyici ile müdahale edileceği kaydedildi.
Buzlanmaya karşı 400 ton tuz ve yama yapmak için de 300 ton soğuk asfalt alındığı belirtilen açıklamada, karla mücadele kapsamında vatandaşların mağdur olmaması için olumsuz durumların Alo 153 hattına bildirilmesi istendi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:36 Kaynak: AA
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