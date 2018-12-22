Diyarbakır'da "Kış Lastiği" Denetimi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 3 gün boyunca "kış lastiği" denetimi yapıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 3 gün boyunca "kış lastiği" denetimi yapıldı.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, soğuk hava şartlarında karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı trafik kazalarının ve kaza sonucu ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi ve denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerinde sürekli denetim algısı yaratılması amacıyla 20-22 Aralık'ta kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.



Denetimde, jandarma trafik timlerince yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda kış lastiği kullanıp kullanılmadığı konusu ile diğer tüm araçların lastik diş derinlikleri kontrol edildi.



Denetimde, 2 bin 26 araç kontrol edildi, kurallara uymadıkları tespit edilen 90 araç sürücüsüne toplam 34 bin 826 lira ceza kesildi, 20 araç trafikten men edildi.



Ayrıca, araç sürücülerine kış lastiğinin kullanılmasının önemi anlatılarak, broşür verildi.

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