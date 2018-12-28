Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Kış Spor Okulları Devam Ediyor

Diyarbakır'da Kış Spor Okulları Devam Ediyor

1 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 10 farklı dalda açtığı Kış Spor Okulları devam ediyor.

Diyarbakır'da Kış Spor Okulları Devam Ediyor, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 10 farklı dalda açtığı Kış Spor Okulları devam ediyor.

Alanında uzman eğitmenlerin görev yaptığı, 7-18 yaş arası çocukların yararlandığı spor okullarında futbol, basketbol, voleybol, kort tenisi, kick boks, tekvando, satranç, masa tenisi, jimnastik ve bisiklet eğitimleri veriliyor.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait spor tesislerinde gerçekleşen eğitimlerde çocuklara, ücretsiz servis imkanı sunuluyor.

Kış Spor Okullarında futbol kursundan 90, basketbol 194, voleybol 80, kort tenisi 70, kick boks ve tekvando 63, satranç 15, masa tenisi 26, jimnastik 30 ve bisiklet kursundan 27 olmak üzere 595 çocuk faydalanıyor.

Sporcu adayları, kurslarda verilen eğitimler sayesinde branşları kurallarıyla birlikte öğreniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:20 Kaynak: AA

basketbol, Futbol, Diyarbakır, Spor
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