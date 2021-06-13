Diyarbakır'da kısıtlama sessizliği - Son Dakika

Diyarbakır'da kısıtlama sessizliği

Diyarbakır'da kısıtlama sessizliği Diyarbakır'da korona virüsle mücadelede uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile cadde ve sokaklar boş kaldı.

Diyarbakır'da kısıtlama sessizliği DİYARBAKIR - Diyarbakır'da korona virüsle mücadelede uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile cadde ve sokaklar boş kaldı. Korona virüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge ile cumartesi saat 22.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile Diyarbakır hayalet kente dönüştü. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte kentin en işlek caddesi olan Gazi Caddesi başta olmak üzere birçok noktada sessizlik hakim oldu. Caddelerin boş kaldığı kentte görevliler ve izinli olanların haricinde alışveriş ihtiyacını karşılamak isteyenler yürüme mesafesinde marketlere gitti. Polis ekipleri ise kentin farklı noktalarında uygulamalarını sürdürdü.

Son Dakika

Dünyaca ünlü golcü Beşiktaş'a çok yakın! Costa ile yapılan pazarlıklarda sona gelindi

Gökhan Gönül, Fenerbahçe'de kalabilmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır

Yere yığılan Christian Eriksen'in futbol kariyerine devam etme ihtimali zayıf görülüyor

Tabancasını temizleyen muhtar, eşini öldürdü ve 'Kazara ateş aldı' dedi

Sarıgül'ün sandalyeye çıkıp yaptığı çağrı sosyal medyada gündem oldu: Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun, güneşin doğuşu engellenemez

Seçimi kazandı fakat muhtar olamadı! Talihsiz muhtar "2 gün ikamet ihlali" nedeniyle makamından oldu

Akademisyenin yaptıkları kan dondurdu! Garaja sığınan köpeklere böyle eziyet etti

Avrasya Araştırma'nın son anket sonuçları dikkat çekti: İYİ Parti ve DEVA Partisi sıra dışı bir sıçrama yapıyor