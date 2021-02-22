Diyarbakır'da, kısıtlama sonrası park ve caddelerde yoğunluk - Son Dakika
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Diyarbakır'da, kısıtlama sonrası park ve caddelerde yoğunluk

22.02.2021 13:55
Diyarbakır'da, kısıtlama sonrası park ve caddelerde yoğunluk

DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından güneşli havanın da etkisiyle park ve caddeler kalabalıklaştı.

DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından güneşli havanın da etkisiyle park ve caddeler kalabalıklaştı. Maske ve sosyal mesafeye ise dikkat edilmediği gözlendi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, ülke genelinde cuma günü saat 21.00'de başlayan ve bugün saat 05.00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Diyarbakır'da güneşli havanın da etkisiyle park ve caddeler kalabalıklaştı. Yoğunluğun oluştuğu Sur ilçesinde kimi alışveriş mekanlarını doldururken kimi de Ulu Camii önündeki meydanda bulunan banklarda oturarak, çay içip, yanındakilerle sohbet etti. Bazıları da çocuğunu alıp parka giderken, yoğunluğun oluştuğu bölgelerde maske ve sosyal mesafeye dikkat edilmediği gözlendi. Güvenlik güçleri ise maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunarak, denetimlerini sürdürdü.

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Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da, kısıtlama sonrası park ve caddelerde yoğunluk - Son Dakika

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