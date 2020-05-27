Diyarbakır'da kısıtlama sonrası yoğunluk - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kentteki cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

Türkiye'nin 81 ilinde koronavirüs tedbirleri kapsamından uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Diyarbakır'da 'evde kal' çağrılarına rağmen cadde ve sokaklarda hareketlilik gözlendi. Özellikle merkez Sur ilçesindeki Gazi Caddesi'nde yaşanan yoğunluk göze çarparken, dışarıya çıkanların büyük bölümünün maske takmadığı ve sosyal mesafeye uymadıkları görüldü. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin değişik noktalarında ekip araçlarıyla alınan tedbirlere uyulması yönünde çağrıda bulundu. Yenişehir ilçesinde Ekinciler ve Gevran caddelerinde maskesiz dolaşma yasağı devam ederken, Yenişehir Belediyesi ekipleri cadde girişlerinde kurdukları stantlarda vatandaşlara maske dağıttı.

- Diyarbakır