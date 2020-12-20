- Bismil Belediyesi sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı - Son Dakika

- Bismil Belediyesi sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi sokak hayvanları için kentin farklı noktaların su ve mama bıraktı.

Korona virüs salgını sürecinde vatandaşların sağlığı için çalışmalarını aralıksız sürdüren Bismil Belediyesi, sokak hayvanlarını da unutmadı. Belediye ekipleri, salgın sürecinde sokak hayvanlarının aç kalmaması için kentin çeşitli noktalarına mama kabı yerleştirdi. Sokak hayvanları için konulan mama ve su kapları periyodik aralıklarla özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde Bismil Belediyesi ekiplerince kontrol edilerek mama takviyesi yapılacak.

"Sokak hayvanlarına sahip çıkıyoruz"

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, sokak hayvanlarına sahip çıkacaklarını söyledi. Kaymakam Türkmen, "İlçemizde sokak hayvanlarına yönelik birçok çalışmamız oldu. Hayvan barınağımızı hayata geçirdik. Diyarbakır'daki büyük market zincirleriyle anlaşma yaptık. Tarihi geçmemiş, tarihi geçmek üzere olan et, süt ve balık ürünlerini marketlerden topluyoruz ve barınağımızda hayvanlarımıza veriyoruz. Aynı zamanda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle hayvanlarımızın aşılarını yapıyoruz. İhtiyaç varsa kısırlaştırmalarını yapıyoruz. Sokak hayvanlarımız için de dışarıdaki hayvanlarımız için de bu soğuk kış günlerinde aç kalmasınlar diye ilçemizin birçok yerine mama kapları koyduk. Mama kaplarının bir kısmına mama, bir kısmına da su koyduk. Vatandaşlarımızın da bu noktada desteklerini bekliyoruz. Bu canlar hepimizin, hepimize emanet. Bu hayvanlara bakmak hepimizin boynunun borcudur" dedi.