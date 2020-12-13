Diyarbakır'da kısıtlamada "sokakların sakinleri" unutulmadı - Son Dakika

Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlaması süresince sokak hayvanlarına yem ve mama bırakıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentte cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokak hayvanlarını da unutmadı.

Kentteki sokak hayvanları, ekiplerce dağıtılan mama ve yemlerle karnını doyurdu.

Ekipler, salgın süresince merkez Kayapınar, Sur, Bağlar ve Yenişehir ilçelerinde sokak hayvanlarının mama ihtiyacını gidermeye devam edecek.

Zayıf ve güçsüz düşen hayvanlar da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kontrol altında tutulacak.