Diyarbakır'da kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik hakim - Son Dakika

Diyarbakır'da kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik hakim
13.12.2020 12:59
Diyarbakır'da kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik hakim Korona virüs tedbirleri kapsamında devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile sessizliğe bürünen Diyarbakır'da cadde ve sokaklar boş kaldı.
Diyarbakır'da kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik hakim
DİYARBAKIR - Korona virüs tedbirleri kapsamında devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile sessizliğe bürünen Diyarbakır'da cadde ve sokaklar boş kaldı.
Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında cuma akşam saat 21.00'da başlayan ve 56 saat sürecek ikinci sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Kısıtlamayla birlikte Diyarbakır'da cadde ve sokaklar boş kalırken, kentte zorunlu dışarı çıkması gerekenler dışında herkesin karara uyduğu görüldü. Kent genelinde güvenlik güçleri toplu taşıma araçlarında izin belgesi kontrolü gerçekleştirdi. Polisler, dışarda bulunan vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyarırken, kısıtlamaya uymayanlara ise ceza kesildi.
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