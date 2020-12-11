Diyarbakır'da kısıtlamaya uymayan 10 kişiye 31 bin 500 lira kesildi - Son Dakika

Diyarbakır'da korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında yasağı ihlal eden 10 kişiye 31 bin 500 lira para cezası kesildi. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte kentin en işlek cadde ve sokakları sessizliğe büründü.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da hafta sonu sürecek 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Saat 21.00 itibariyle kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Diyarbakır sokakları boş kalırken, ilk dakikalarında güvenlik güçleri uygulamaya başlayarak tedbirlere uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı. Kentin Sur ve Yenişehir ilçelerini birbirlerine bağlayan Dağkapı Meydan Kavşağı'nda uygulamalara başlayan polis ekipleri kısıtlamayı ihlal eden 10 kişiye 31 bin 500 lira para cezası uyguladı. - DİYARBAKIR