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Diyarbakır'da kışlık patlıcan közlenmesi faciaya döndü: 4 yaralı

1 saat önce

- Diyarbakır'da kışlık patlıcan közlenmesi faciaya döndü: 4 yaralı Diyarbakır'da damda patlıcan közleyen kadınlar yaşanan patlamada yaralandıDİYARBAKIR - Diyarbakır'da kış hazırlığı için evlerinin damında patlıcan közleyen kadınlar, ateşe yanıcı madde atınca bir anda patlama yaşandı.

- Diyarbakır'da kışlık patlıcan közlenmesi faciaya döndü: 4 yaralı

Diyarbakır'da damda patlıcan közleyen kadınlar yaşanan patlamada yaralandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da kış hazırlığı için evlerinin damında patlıcan közleyen kadınlar, ateşe yanıcı madde atınca bir anda patlama yaşandı. Yaşanan patlamada, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 147 Sokak Numara 5'te meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, burada oturan vatandaşlar kış hazırlığı için aldıkları patlıcanları közlemek için ateş yaktılar. Yanan ateş bir süre sonra etkisini kaybedince patlıcanları közleyen kadınlar ateşe yanıcı madde attıkları esnada bir anda patlama yaşandı.

Yaşanan patlamada 3 kadın ile 1 çocuk yaralanırken, yaralılar haber verilmesi üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri çevrede yaptıkları incelemenin ardından olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Diyarbakır'da kışlık patlıcan közlenmesi faciaya döndü: 4 yaralı

Diyarbakır, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:35 Kaynak: İHA
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