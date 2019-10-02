Diyarbakır'da kitap fuarına 5 günde 100 bin ziyaretçi

DİYARBAKIR'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen kitap fuarını, 5 günde 100 bin kişi ziyaret etti. Tüm Fuarcılık Yapım (TÜYAP) Bölge Müdürü Mehmet Velat Ektrikci, kitap fuarına olan ilginin geçen yıllara oranla arttığını söyledi.

Diyarbakır Kitap Fuarı ziyaretçi akınına uğruyor. 28 Eylül'de kitapseverlere 7'nci kiz kapısını açan fuarı, 5 günde 100 bin kişi ziyaret etti. 130 yayınevi ile 250 yazarın katıldığı ve 6 Ekim'e kadar açık kalacak fuara 200 bin ziyaretçi bekleniyor.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, fuara gösterilen yoğun ilgiden memnun kaldıklarını belirterek, "Biz bu kentin fuarlar kenti olma potansiyelinin olduğunu sürekli ifade ediyoruz. Hele bazı fuarlar vardır ki, tamamen kentin coğrafyası ile örtüşen fuarlardır. Kitap fuarı tam da böyle bir fuardır. Üç yıl aradan sonra geçen yıl, ilk düzenlediğimizde 109 bin ziyaretçi fuarımıza geldi. Bu yıl 9 güne çıkarttık fuarımızı yani, iki hafta sonunu koyunca bu hedefin 200 bine yaklaşacağını net olarak söylüyorduk ve bugün 5'inci gündür, dönüp baktığımız zaman 100 bine yakın ziyaretçiyi yakaladık. 4 günlük bir zamanımız var. Tabii ki çok önemli, kent için çok önemli, kentin zaten hem okuyan hem bu tür sosyal etkinliklere fuar etkinliklerine ilgi gösteren bir kimliğin olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Burada tabii ki çok farklı yayınevleri var. Fuar sadece Diyarbakır'a hitap eden bir fuar da değil. Bunu görmemiz gerekiyor. Gelecek yıl da hem yayınevi sayısı artacaktır hem de ziyaretçi sayısı artacaktır" dedi.

FUAR VE KONGRELER KENTİ

TÜYAP Bölge Müdürü Mehmet Velat Ektrikci ise Diyarbakır kitap fuarına olan ilginin geçen yıllara oranla arttığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün ziyaretçi sayısı 100 bin kişiye ulaştı. Bu çok sevindirici bir olay. Önceki yıla göre katlanarak, rekor düzeyde gidiyor. Diyarbakır bölgesel bir merkez haline geldi. 10 yıl önce burada başladığımızda bizim böyle bir hedefimiz vardı. Amacımız burada fuarlar ve kongreler merkezi haline getirmekti Diyarbakır'ı. Bugünkü manzaraya baktığımızda onu gösteriyor ki, Diyarbakır evet bir fuar kenti olmuş."