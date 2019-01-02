Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Kitap Kafe Açıldı

Diyarbakır'da Kitap Kafe Açıldı

1 saat önce

Görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından kitap kafe hizmete sunuldu.

Diyarbakır'da Kitap Kafe Açıldı, System.String[]
Görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından kitap kafe hizmete sunuldu.

Temizlikten ulaşıma, çevre düzenlemesinden sosyal yaşam alanlarına kadar pek çok alanda uyguladığı projeler sayesinde kentin çehresini değiştiren belediye, Diyarbakırlıları özlemini duydukları hizmetlerle buluşturuyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Kayapınar ilçesi Nazım Hikmet Caddesi'nde hizmete açılan kitap kafede incelemede bulundu, kitap okuyan vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Atilla burada yaptığı konuşmada, şantiye belediyeciliğinin yanı sıra sosyal belediyecilik çalışmalarına da büyük ağırlık verdiklerini söyledi.

Daha önce Kent Meydanı, Kültür ve Kongre Merkezi, Bilgievi ile Sümerpark'ta eğitim alanında yeni projeleri hayata geçirdiklerini anımsatan Atilla, "Kitap kafe eğitime sunulan desteklerimizden bir tanesidir. Hemşehrilerimiz nezih ortamda kitap okuyabilecek, öğrencilerimiz ders çalışabilecek. Hemşehrilerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor." dedi.

Öğrenciler de başkan Atilla'ya eğitim alanına sunduğu destek için teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:55 Kaynak: AA

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