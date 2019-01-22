Diyarbakır'da Kitap Kafe Açıldı
1 saat önce
Diyarbakır'da kitap kafe açıldı.
Diyarbakır
'da kitap kafe açıldı.
Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) Diyarbakır Şubesince, "Kitap Kadar Meselen Olsun Projesi" kapsamında merkez Kayapınar
ilçesinde açılan Ekin Kitap Kafe, gençlere kitap okuma ve ders çalışmanın yanı sıra çeşitli aktivite yapma imkanı da sağladı.
Proje koordinatörü Orhan Topdemir, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla uygulamaya geçirilen projedeki hedefin Diyarbakır'daki gençlere imkan sunmak olduğunu söyledi.
Kafeye gelen gençlerin ders çalışıp, kitap okuyabildiğine işaret eden Topdemir, farklı aktivitelere de ev sahipliği yaptıklarını ktardı.
Topdemir, şöyle konuştu:
"Gezi organizasyonları da düzenleyip, tiyatro ve sinema etkinliklerine katılacağız. Yarıyıl tatili nedeniyle gençler kafeye daha çok ilgi gösteriyor. Bu süreçte satranç turnuvası da yapıyoruz. Ayrıca ücretsiz çay ve kahve ikramında bulunuyoruz. Yeter ki öğrenciler ders çalışsın ve kitap okusun. Onlara ihtiyaç duydukları desteği sunmaya gayret ediyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:47 Kaynak: AA
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