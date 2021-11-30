Diyarbakır'da kitap mezadı sürüyor - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Fekiye Teyran Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında her ay düzenlediği "Kitap Mezadı" devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, her ay farklı mekanlarda kitapseverlerin yoğun ilgisiyle düzenlediği kitap mezadı bu ay İçkale'de gerçekleşti.

Kitapseverlerin özellikle basımı bitmiş olan kitaplara ulaşabilmesi ve ellerinde bulunan okunmuş kitapları satmak için düzenlenen mezatta, 1 liradan başlayan fiyatlarla okudukları kitapları satma veya başka kitaplarla değiştirme imkanı buluyor.

Kitapseverler felsefe, tarih, coğrafya, tasavvuf, sosyoloji, bilim, teknoloji, sanat, psikoloji, ekonomi, edebiyat, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, sinema, tiyatro, müzik, resim gibi Türkçe, Arapça, Osmanlıca, Farsça, Almanca, İngilizce dillerinde eski ve yeni sahafiye eserleri açık artırma yoluyla uygun fiyata alma şansı yakalıyor.