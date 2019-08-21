Diyarbakır'da kız isteme kavgası: 5 ölü, 1'i ağır 8 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kız isteme yüzünden üç aile arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 1'i ağır 8 kişi de yaralandı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kız isteme yüzünden üç aile arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 1'i ağır 8 kişi de yaralandı.



Olay, Silvan ilçesine bağlı Gökçetevek köyünde yaşandı. İddiaya göre kız isteme meselesi yüzünden kavga çıktı. Civar köylülerin de dahil olduğu silahlı kavgada ilk belirlemelere göre Aziz N. (20), Gökhan N. (19), Edip O. (42) ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi öldü, 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Köy sakinlerinin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Diyarbakır'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri köye giriş çıkışları kapatırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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