Diyarbakır'da KKYDP kapsamında yatırımcılarla hibe sözleşmeleri imzalanmaya başlandı - Son Dakika

Diyarbakır'da Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 13. etabı kapsamında yapılan değerlendirme sonucu başvurusu uygun görülen yatırımcılarla hibe sözleşmeleri imzalanmaya başlandı.



Diyarbakır'da 13. etap KKYDP kapsamında başvuruda bulunan ve projenin uygulanması için yasal mevzuat çerçevesinde alınması gereken her türlü yasal izin ve belgelerini tamamlayarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne müracaat eden yatırımcılarla ile hibe sözleşmeleri imzalanmaya başlandı. Bu projeler ile birlikte ilimize 59 milyon 617 bin 863 lira tutarında bir yatırım gerçekleşirken, Tarım ve Orman Bakanlığınca bu yatırımlar için 27 milyon 848 bin 668 lira hibe desteği sağlanacağı kaydedildi. Bu projelerle kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlenmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliğinin arttırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulması gibi birçok amacın gerçekleştirileceği ifade edildi. Kabul edilen projelerin bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması gibi konuları kapsadığı vurgulandı. - DİYARBAKIR