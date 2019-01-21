Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Kolide Erkek Cesedi Bulunması

Diyarbakır'da Kolide Erkek Cesedi Bulunması

58 dakika önce

Diyarbakır'da kolide cesedi bulunan Recep Ü'nün tutuklanan eşi H.Ü. ile gönül ilişkisi yaşadığı gerekçesiyle gözaltına alınan V.Ö. de tutuklandı.

Diyarbakır'da Kolide Erkek Cesedi Bulunması, System.String[]
Diyarbakır'da kolide cesedi bulunan Recep Ü'nün tutuklanan eşi H.Ü. ile gönül ilişkisi yaşadığı gerekçesiyle gözaltına alınan V.Ö. de tutuklandı.

Merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4. katında 13 Ocak'ta kolinin içinde boynundan ve karnından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Recep Ü'nün (52) cesedinin bulunmasının ardından başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınan, söz konusu olayda yaralanan V.Ö'nün hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.Ö. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından, "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

Diyarbakır'da 11 Ocak'ta kahvehanede otururken telefonunun şarjı biten Recep Ü'nün, eve erken dönerek eşi H.Ü. ile V.Ö'yü görmesi üzerine çıkan kavgada öldürüldüğü, olayın ardından evine giden V.Ö'nün geri dönmemesi üzerine H.Ü'nin cesedi bir gün sonra koli içinde kapının önüne bırakıp kaçtığı iddia edilmişti.

Hayatını kaybeden Recep Ü'nün eşi H.Ü ve gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen V.Ö. gözaltına alınmış, H.Ü. 14 Ocak'ta tutuklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:29 Kaynak: AA

Diyarbakır, 3. Sayfa
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