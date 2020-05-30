DİYARBAKIR'DA KOLONLARI ÇATLAYAN 7 KATLI BİNADA GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, kolonları çatladığı tespit edildikten sonra tahliye edilen 7 katlı binada çökmenin önlenmesi amacıyla güçlendirme çalışması başlatıldı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki Dr. Sıtkı Göral Caddesi'ndeki 1994 yılında 23 daireli inşa edilen 7 katlı Yaşa Apartmanı'nın taşıyıcı kolonlarındaki çatlakların fark edilmesinin ardından tedbir amaçlı bitişiğindeki 2 bina ile birlikte tahliye edildi. 3 binanın tahliye edilmesiyle polis ve zabıta ekiplerince güvenlik önlemleri kapsamında cadde ve bir sokak güvenlik şeridiyle kapatıldı. Kayapınar Belediyesi ekipleri, Yaşa Apartmanı'nın, çatlak tespit edilen 6 kolonunda çökmesini önlemek amacıyla çelik malzemelerle güçlendirme çalışması başlattı. Çalışmanın tamamlanmasıyla bina sakinlerinin eşyalarını taşımalarına izin verilecek. Belediye yetkilileri, kolonlardaki çatlakların durumunun vahim olduğunu, bu nedenle binanın yıkılabileceğini belirtti.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce yapılan inceleme ise devam ediyor.