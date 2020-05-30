Diyarbakır'da kolonları çatlayan 7 katlı binada güçlendirme çalışması - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, kolonlarında çatlak tespit edilince tahliye edilen 7 katlı binada, çökmenin önlenmesi amacıyla güçlendirme çalışması başlatıldı.

Merkez Kayapınar ilçesi Dr. Sıtkı Göral Caddesi'ndeki 1994 yılında 23 daireli inşa edilen 7 katlı Yaşa Apartmanı, taşıyıcı kolonlarındaki çatlaklar nedeniyle tedbir amacıyla bitişiğindeki iki bina ile birlikte tahliye edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ve zabıta ekipleri, cadde ve bir sokağı güvenlik şeridiyle kapatıldı. Kayapınar Belediyesi ekipleri, Yaşa Apartmanı'nın, çatlak tespit edilen 6 kolonunda çelik malzemelerle güçlendirme çalışması başlattı. Çalışmanın tamamlanmasıyla bina sakinlerinin eşyalarını taşımalarına izin verilecek. Belediye yetkilileri, kolonlardaki çatlakların durumunun vahim olduğunu, bu nedenle binanın yıkılabileceğini belirtti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce yapılan inceleme ise devam ediyor.