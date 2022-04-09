Diyarbakır'da koltuk atölyesinde tiner kutusu patladı: 2 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde koltuk döşeme atölyesinde kutusunu patlaması sonucu çıkan yangında 2 kişi yaralandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi Orhan Doğan Caddesi üzerinde bulunan bir binanın altındaki koltuk döşeme atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, atölyede çalışan bir işçi mobilyalara işlem yaptığı sırada temizleme ve döşeme için uçucu ve yanıcı madde kullandı. İşçi tamir yaptığı esnada sebebi bilinmeyen bir neden dolayı bir anda tiner kutusu bomba gibi patladı.

2 işçi yaralandı

Patlama ile birlikte çıkan yangın nedeniyle elektrik bir anda kesilirken, elektrik trafonun bulunduğu direklerde ise kısa süreli kıvılcımlarda çıktı. Şiddetli patlama ve sonrasında çıkan yangın ile birlikte işyerinde bulunan 2 işçi yaralanırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye yangını kısa sürede söndürdü

Yaralanan işçiler, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası kısa sürede kontrol altına alındı.

Öte yandan yangın sırasında elektrik trafosunun olduğu direklerden çıkan kıvılcımlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay yerine gelen polis ekipleri inceme yaptıktan sonra yangının sebebinin araştırmak için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR