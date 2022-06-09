Kombi alev aldı, faciadan dönüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Kombi alev aldı, faciadan dönüldü

09.06.2022 19:22
Kombi alev aldı, faciadan dönüldü

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir evin kombisinden kaynaklı yangın çıktı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir evin kombisinden kaynaklı yangın çıktı.

Alınan bilgilere göre, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 60. sokakta bulunan bir apartmanın 5. katında bir dairede kombinin alev almasıyla yangın çıktı. 112 Acil Komuta Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek büyük bir facianın önüne geçtiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Murat Başal - İHA)

Kombi alev aldı, faciadan dönüldü
Kombi alev aldı, faciadan dönüldü
Kombi alev aldı, faciadan dönüldü

YORUMLAR
500
Alevlerden kaçan işçiler yangın merdiveninde mahsur kaldı: Yangında faciadan dönüldü Alevlerden kaçan işçiler yangın merdiveninde mahsur kaldı: Yangında faciadan dönüldü Alevlerden kaçan işçiler yangın merdiveninde mahsur kaldı: Yangında faciadan dönüldü Alevlerden kaçan işçiler yangın merdiveninde mahsur kaldı: Yangında faciadan dönüldü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kombi alev aldı, faciadan dönüldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:52 Bakan Nebati'nin açıklamaları sonrası dolar 16.90'a geriledi
19:42 Psikolog Esra Ezmeci'nin estetiksiz fotoğrafı sosyal medyayı salladı
19:36 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde atacağımız adımları bu akşam kamuoyu ile paylaşacağız
19:31 Arda Turan ve Berkay davasında Burak Yılmaz tanık olarak dinlendi: Ben uzak olduğum için konuşmaları duymadım
19:03 Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu! İtalya Serie A ekibi Fiorentina ile görüşüyor
18:42 16 ve 13 yaşındaki iki çocuğun tartışması kanlı bitti! Biri hapse biri mezara gitti
18:36 Balık tutmak için hayvan sulama göletine giren adam hayatını kaybetti
18:09 Bilecik'te feci kaza! Öğrencileri taşıyan minibüs, tıra çarptı: 2'si ağır 13 kişi yaralı
17:50 Sürenin dolmasına dakikalar kala TFF'ye yeni başkan adayı çıktı
17:13 Avrupa basketbolunda çarpıcı karar! Obradovic'in takımı ligden çekilme kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 20:10:26. #1.12#
SON DAKİKA: Kombi alev aldı, faciadan dönüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement