Diyarbakır'da kontrolden çıkan 2 otomobil markete daldı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da kontrolden çıkan 2 otomobil markete daldı: 1 ölü, 5 yaralı

30.06.2023 08:02

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, önlerine çıkan başka bir araç nedeniyle kontrolden çıkan 2 otomobil markete daldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde önlerine başka bir aracın çıkması sonucu kontrolden çıkan 2 otomobil markete daldı, 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan 2 otomobil kavşaktaki markete daldı! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

KALDIRIMDAN GEÇEN YAYALAR DA VARDI

Kaza, saat 00.30 sıralarında Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 BGR 221 plakalı araç ile plakası öğrenilemeyen başka bir otomobil kontrolden çıkarak kavşakta bulunan bir markete daldı. Kaldırımdan geçen yayaların da olduğu kazada, ilk belirlemelere göre G.A. hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan 2 otomobil kavşaktaki markete daldı! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan 2 otomobil kavşaktaki markete daldı! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Kaynak: İHA
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Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da kontrolden çıkan 2 otomobil markete daldı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika


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