Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da kontrolden çıkan araç takla attı: 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da kontrolden çıkan araç takla attı: 3 yaralı

Diyarbakır'da kontrolden çıkan araç takla attı: 3 yaralı

2 saat önce

Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, takla atarak yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da kontrolden çıkan araç takla attı: 3 yaralı, System.String[]

Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, takla atarak yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Olay, Diyarbakır- Mardin kara yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 21 SA 519 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yoldan çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Mardin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:18 Kaynak: İHA
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