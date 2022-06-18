Diyarbakır'da kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

18.06.2022 21:59
Diyarbakır'da kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

Diyarbakır'da kontrolden çıkan tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Diyarbakır'da kontrolden çıkan tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu üzerinde meyve taşıyan 33 AIP 688 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak yan yattı. Kazada sürücü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan trafiğin kilitlenmesine sebep olan tır ise vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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