Öte yandan trafiğin kilitlenmesine sebep olan tır ise vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. - DİYARBAKIR

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu üzerinde meyve taşıyan 33 AIP 688 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak yan yattı. Kazada sürücü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır'da kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

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