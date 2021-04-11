Diyarbakır'da Konuk Evi Kız Öğrenci Yurdu'ndan kalan öğrenciler tarihi ve kutsal mekanları gezdi - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Konuk Evi Kız Öğrenci Yurdu'nda ücretsiz barınan ve eğitim hizmeti alan kızlara yönelik kent gezisi düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ilçelerden kente gelip üniversite sınavına hazırlanan kız öğrencilere kentin tarihi ve kutsal mekanlarını gezme fırsatı sundu.

Sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında tarihi İçkale yerleşkesi ile Hz Süleyman Camisi'ni gezen kız öğrencilere, mekanların tarihi ve önemi ile ilgili bilgiler verildi.

Eğitim-öğretim döneminde kız öğrenci yurdu idaresinin belirlediği takvim çerçevesinde farklı kültürel ve sosyal etkinlikler devam edecek.