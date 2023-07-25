Diyarbakır'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Diyarbakır'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaşlı adam hayatını kaybetti

25.07.2023 00:35

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde abdest almak için evinin önüne çıkan 90 yaşındaki Faik Delibaş, köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Kimsesiz olduğu öğrenilen Delibaş'tan haber alamayan mezra sakinleri, kötü koku nedeniyle ihbarda bulundu. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaşlı adamın köpekler tarafından parçalanmış cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde abdest almak için evinin önüne çıkan 90 yaşındaki Faik Delibaş, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün Hazro ilçesinin kırsal Dadaş Mahallesi Dadaş Ağılı mezrasında meydana geldi. İddiaya göre Faik Delibaş, abdest almak için evininin önüne çıktı. Burada köpeklerin saldırısına uğrayan Delibaş, aldığı yaralarla hayatını kaybetti.

KÖTÜ KOKULAR GELİNCE EKİPLERE HABER VERDİLER

Kimsesiz olduğu öğrenilen Delibaş'tan gün boyu haber alamayan mezra sakinleri çevreye yayılan kötü koku nedeniyle ihbarda bulundu. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CESEDİ PARÇALAMIŞLAR

Kokunun yayıldığı Delibaş'ın evinin önüne gelen ekipler, yaşlı adamın köpekler tarafından kısmen parçalanmış cesediyle karşılaştı. Ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Ağılı, Hazro, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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