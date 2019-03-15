Diyarbakır'da Köpük Tabak Fabrikasında Yangın
45 dakika önce
Diyarbakır'da köpük tabak fabrikasında yangın Alevlere teslim olan fabrika göz göre göre eridi Plastik fabrikasında dev yangınDİYARBAKIR - Diyarbakır Elazığ karayolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir köpük tabak fabrikasında yangın çıktı.
Diyarbakır
'da köpük tabak fabrikasında yangın
Alevlere teslim olan fabrika göz göre göre eridi Plastik
fabrikasında dev yangın
DİYARBAKIR - Diyarbakır Elazığ
karayolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi
'ndeki bir köpük tabak fabrikasında yangın çıktı. Fabrikada bulunan gece vardiyasındaki 10 işçiden 2 si dumandan zehirlendi. Fabrika itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor.
Olay, Diyarbakır Elazığ karayolu üzerinde bulunan Organize sanayi Bölgesi 2. Etapta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre köpük tabak imalatı yapan Balavan isimli fabrika bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Gece vardiyasında bulunan 10 işçi can avliyle dışarıya kaçarken 2 işçi dumandan etkilenerek zehirlendi. Fabrikanın yandığını gören vatandaşlar ambulans, itfaiye ve güvenlik güçlerine haber verdi olay yerine gelen çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri yanana fabrikaya müdahale etmek için çalışma başlattı. Fabrikada bulunan 10 işçide 2si olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken itfaiye ekipleri ateş topuna dönen fabrikaya müdahale ediyor.
Fabrikada söndürme işlemleri devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:13 Kaynak: İHA
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