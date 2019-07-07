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Diyarbakır'da korkunç kaza...Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Dicle Nehri'ne uçtu

1 saat önce

Diyarbakır'da korkunç kaza...Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Dicle Nehri'ne uçtuDİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir aracın, düz yolda ilerlerken Dicle Nehri'ne uçma görüntüleri mobeseye yansıdı.

Diyarbakır'da korkunç kaza...Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Dicle Nehri'ne uçtu
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir aracın, düz yolda ilerlerken Dicle Nehri'ne uçma görüntüleri mobeseye yansıdı.
Olay geçtiğimiz günlerde Dicle Üniversitesi köprüsü üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen bir araç, köprü üzerinde ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Aracın, ağaçların arasından nehre uçma görüntüleri bölgede bulunan mobese kameralarına saniye saniye yansıdı.
Diyarbakır'da korkunç kaza...Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Dicle Nehri'ne uçtu
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:29 Kaynak: İHA
Diyarbakır, Dicle, 3. Sayfa
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