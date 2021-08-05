Üye Girişi
Diyarbakır'da korkutan korona virüs görüntüsü - Son Dakika

Diyarbakır'da korkutan korona virüs görüntüsü

05.08.2021 11:27
Diyarbakır'da korkutan korona virüs görüntüsü, System.String[]

Korona virüs vaka sayılarının her geçen gün arttığı Diyarbakır'da, 2 pandemi hastanesinden biri olan 273 oda ve 546 yataklı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinin neredeyse tüm odaların ışıkları yanıyor.

Korona virüs vaka sayılarının her geçen gün arttığı Diyarbakır'da, 2 pandemi hastanesinden biri olan 273 oda ve 546 yataklı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinin neredeyse tüm odaların ışıkları yanıyor. Kurban Bayramı öncesi ışıkların çoğu kapalı olan hastane, bayramın ardından hastane önündeki hareketlilik ve gece açık olan ışıklar ile dikkat çekiyor.

Ülke genelinde 4 Ağustos tarihi itibariyle 262 bin 48 testte 26 bin 822 vaka tespit edildi. Korona virüs nedeniyle 122 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 96 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞIYA İLGİNİN AZLIĞI VAKALARI ARTIRDI

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde servisler yeniden açılmaya başlandığı kentte, vatandaşların tedbiri elden bırakması ve aşıya olan ilgilerinin azlığından vaka sayılarında da büyük artışlar yaşanmasına sebep oldu. Kurban Bayramı öncesi günlük 45-50 civarında vaka varken, bayram sonrası 6-8 kat artmasıyla hastane ışıkları tekrara yanmaya başladı. Yoğun bakımlardaki hastaların artmasıyla, kapalı olan servisler de tekrar açıldı.

HASTANE ÖNÜNDE AMBULANS HAREKETLİLİĞİ

Vaka sayıları 100 binde 300'ün üzerinde seyrettiği kentte hastane önünde ambulans hareketliliği salgının boyutunu ortaya koyarken, birçok vatandaşın da korona virüs testi vermek için sırada beklediği görüldü.

Uzmanlar, vatandaşları kalabalık ortamlarda bulunmamaları ve maske takmadan dolaşmamalarını isterken, aşı olmayan bir an önce aşı olmaları çağrısında bulundular.

(Sedat Irmak/İHA)

Diyarbakır'da korkutan korona virüs görüntüsü
Diyarbakır'da korkutan korona virüs görüntüsü

Gazi Yaşargil, Koronavirüs, Diyarbakır, Hastane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da korkutan korona virüs görüntüsü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hırsız gibi girip, belediye başkanının ağabeyi ve yengesine saldırdılar 11:59 Hırsız gibi girip, belediye başkanının ağabeyi ve yengesine saldırdılar Denizli'de kayıp vakası iki oldu! 15 gündür haber alınamayan Aleyna'nın ardından bugün de 18 yaşındaki Nadire kayıplara karıştı 11:51 Denizli'de kayıp vakası iki oldu! 15 gündür haber alınamayan Aleyna'nın ardından bugün de 18 yaşındaki Nadire kayıplara karıştı Meydan dayağı kamerada! 5 kişi bir adamı sokak ortasında tekme tokat dövdü 11:39 Meydan dayağı kamerada! 5 kişi bir adamı sokak ortasında tekme tokat dövdü
Türk Jordan rakip tanımıyor! Ömer Faruk, NBA'de Lakers'ın ardından Warriors'u da dağıttı 11:25 Türk Jordan rakip tanımıyor! Ömer Faruk, NBA'de Lakers'ın ardından Warriors'u da dağıttı 11:04 "Teröristler orman yakacak" iddiası ortalığı birbirine kattı! Eli sopalı grup, yolunu kestikleri araca saldırdı Otomotiv devlerinin ağustos ayı kampanyaları açıklandı! Sıfır araçta 69 bin TL'lik indirim var 10:57 Otomotiv devlerinin ağustos ayı kampanyaları açıklandı! Sıfır araçta 69 bin TL'lik indirim var
Deniz Akkaya çılgına döndü! Şeyma'nın jet ski üzerindeki pozlarına yorumsuz kalamadı 10:30 Deniz Akkaya çılgına döndü! Şeyma'nın jet ski üzerindeki pozlarına yorumsuz kalamadı Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı 10:21 Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı

Son Dakika Haberleri
11:58 Hırsız gibi girip, belediye başkanının ağabeyi ve yengesine saldırdılar
11:54 Son Dakika: Karabük merkez yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürdürülüyor
11:52 Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor
11:39 Meydan dayağı kamerada! 5 kişi bir adamı sokak ortasında tekme tokat dövdü
11:30 Burcu Esmersoy, sırtında koli taşıdı! Yangın bölgesine yardım için koşturuyor
11:25 Türk Jordan rakip tanımıyor! Ömer Faruk, NBA'de Lakers'ın ardından Warriors'u da dağıttı
11:21 Ümitcan Uygun'dan yeni skandal! Geceyi birlikte geçirdiği 25 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
11:02 Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor
11:01 Ali Koç'u sinirlendirecek sözler! Kayseri Başkanı'nın açıklamalarına Sarı-Lacivertli taraftarlar ateş püskürdü
10:57 Otomotiv devlerinin ağustos ayı kampanyaları açıklandı! Sıfır araçta 69 bin TL'lik indirim var
Bu görüntüler duygulandırdı! Yaşlı kadın, yangına karşı mücadele veren ekiplere böyle erzak taşıdı Bu görüntüler duygulandırdı! Yaşlı kadın, yangına karşı mücadele veren ekiplere böyle erzak taşıdı         
12:05
Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor         
11:53
Fıstık ağaçları gelir kaynağı oldu! 26 yıl önce hobi olarak dikmişti Fıstık ağaçları gelir kaynağı oldu! 26 yıl önce hobi olarak dikmişti         
11:46
Burcu Esmersoy, sırtında koli taşıdı! Yangın bölgesine yardım için koşturuyor Burcu Esmersoy, sırtında koli taşıdı! Yangın bölgesine yardım için koşturuyor         
11:30
Ümitcan Uygun'dan yeni skandal! Geceyi birlikte geçirdiği 25 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu Ümitcan Uygun'dan yeni skandal! Geceyi birlikte geçirdiği 25 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu         
11:22
Ali Koç'u sinirlendirecek sözler! Kayseri Başkanı'nın açıklamalarına Sarı-Lacivertli taraftarlar ateş püskürdü Ali Koç'u sinirlendirecek sözler! Kayseri Başkanı'nın açıklamalarına Sarı-Lacivertli taraftarlar ateş püskürdü         
11:02
Sağlık Bakanı Koca: Aşı olmayanlardan otobüse binerken ya da sinemada PCR testi istenebilir Sağlık Bakanı Koca: Aşı olmayanlardan otobüse binerken ya da sinemada PCR testi istenebilir         
10:52
Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim         
10:23
Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti         
10:19
168 yangın kontrol altına alındı, 6 ilde alevlere müdahale devam ediyor! İşte il il son durum 168 yangın kontrol altına alındı, 6 ilde alevlere müdahale devam ediyor! İşte il il son durum         
10:02
Azra'yı vahşice öldürüp üzerine jiletle adını yazan katil zanlısının eski sevgilisi konuştu Azra'yı vahşice öldürüp üzerine jiletle adını yazan katil zanlısının eski sevgilisi konuştu         
09:49
Yangınlarla mücadelede en önde yer aman İbrahim Çelikkol'un mesajını, Mustafa Sandal paylaştı: Dualarınız için minnettarız Yangınlarla mücadelede en önde yer aman İbrahim Çelikkol'un mesajını, Mustafa Sandal paylaştı: Dualarınız için minnettarız         
09:36
Manavgat'taki yangının anne ve babasına kızan 12 yaşındaki çocuk tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı Manavgat'taki yangının anne ve babasına kızan 12 yaşındaki çocuk tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı         
20:31
7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti 7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti         
19:44
Brezilya polisi Türk uçağında yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirdi! Pilotlar ve hostes gözaltında Brezilya polisi Türk uçağında yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirdi! Pilotlar ve hostes gözaltında         
19:27
Evden gelen pis koku harekete geçirdi! Ölü bulunan genç, arkasında sır dolu bir cümle bıraktı Evden gelen pis koku harekete geçirdi! Ölü bulunan genç, arkasında sır dolu bir cümle bıraktı         
17:18
Oğlunun WhatsApp'tan paylaştığı fotoğraf, talihsiz adımı canından etti Oğlunun WhatsApp'tan paylaştığı fotoğraf, talihsiz adımı canından etti         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2021 12:42:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da korkutan korona virüs görüntüsü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement