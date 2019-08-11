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Diyarbakır'da korkutan yangın, 4 katlı bina tahliye edildi

42 dakika önce

Diyarbakır'da 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Diyarbakır'da korkutan yangın, 4 katlı bina tahliye edildi, System.String[]
Diyarbakır'da 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken binadaki vatandaşlar tahliye edildi.

Olay, Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan 4 katlı bir binada yaşandı. Edinilen bilgilere göre, binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken apartmanda bulunan vatandaşlar birer birer tahliye edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 07:02 Kaynak: İHA
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