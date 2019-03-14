Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Kornea Nakli Uygunluk Taraması

Diyarbakır'da Kornea Nakli Uygunluk Taraması

1 saat önce

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'nce görme engelli öğrencilere kornea nakline uygunluk taraması yapıldı.

Diyarbakır'da Kornea Nakli Uygunluk Taraması, System.String[]
Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'nce görme engelli öğrencilere kornea nakline uygunluk taraması yapıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bağlar Semt Polikliniğinde yapılan göz taramasında, Ali İhsan Arslan Görme Engelliler İlk ve Ortaokulu öğrencilerinden korneaya bağlı görme bozukluğu tespit edilenlere ücretsiz kornea nakli tedavisi uygulanacak.

Doktor Mehmet Fuat Alakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 öğrencinin göz taramasını yaptıklarını belirtti.

Taramanın ardından tespit edilen hastalara yönelik uygulanacak tedavinin ücretsiz olacağını vurgulayan Alakuş, "Taramada 5 öğrencimize kornea nakli ile tedavi edilebilir göz hastalığı tespit ettik. 5 hastamızı bakanlığa bildirip kornea nakillerini yapmayı planlıyoruz. Ama öncelikle aileleriyle görüşüp, ailelerinin onayını alıp, onları bilgilendirdikten sonra bu süreci başlatacağız." dedi.

Bir öğrencide katarak tespit ettiklerini aktaran Alakuş, aile onay verirse bu öğrencinin de tedavi sonrası belki birkaç metre de olsa görmesine katkıda bulunmayı planladıklarını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:37 Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, Diyarbakır, Güncel
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